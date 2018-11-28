Фанати АЕКа ледь не підсмажили вболівальників Аякса: греки влаштували справжнє пекло на матчі Ліги Європи

Ультрас АЕКа влаштували справжнє жахіття для прихильників Аякса у Греції.

Сутички між вболівальниками обох команд почались у Афінах ще до початку матчу. Фанати обох команд влаштували справжню війну у місті та на стадіоні.

Greece, Athens 26.11.2018

AEK (+Partizan Minsk) vs. Ajax (+Cracovia+Panathinaikos), the night before the game. pic.twitter.com/cuInCIifpC — HooligansTV (@HooligansTV1) 26 ноября 2018 г.

Вже на трибунах фанати обох команд жбурляли файєрами один в одного. А представник ультрас греків й зовсім примудрився кинути коктейль Молотова у гостьовий сектор.

Ajax supporters attacked with explosives by AEK hooligans in the stadium, while riot police is watching, doing nothing. ? #aekaja #ajax



1/2: Clip from the viewpoint of the Ajax supporters: pic.twitter.com/q5A8vWDK8a — Matthijs Pontier (@Matthijs85) 27 ноября 2018 г.

Лише дивом ніхто з вболівальників амстердамців серйозно не постраждав.

Disturbing scenes in Athens as an AEK fan throws a flare into the Ajax supporters pic.twitter.com/iavmmQjYcX — B/R Football (@brfootball) 27 ноября 2018 г.

Фанати Аякса намагались відповісти грекам на таку зухвалість, однак вчасно втрутилась поліція, яка завітала на сектор гостей та утихомирила аяксидів.

Незважаючи на усі заворушення матч Ліги Європи розпочали вчасно, а Аякс, як наслідок, переміг з рахунком 2:0.