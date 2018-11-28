Фанати АЕКа ледь не підсмажили вболівальників Аякса: греки влаштували справжнє пекло на матчі Ліги Європи

Ультрас АЕКа влаштували справжнє жахіття для прихильників Аякса у Греції.
Сутички між вболівальниками обох команд почались у Афінах ще до початку матчу. Фанати обох команд влаштували справжню війну у місті та на стадіоні.
Вже на трибунах фанати обох команд жбурляли файєрами один в одного. А представник ультрас греків й зовсім примудрився кинути коктейль Молотова у гостьовий сектор.
Лише дивом ніхто з вболівальників амстердамців серйозно не постраждав.
Фанати Аякса намагались відповісти грекам на таку зухвалість, однак вчасно втрутилась поліція, яка завітала на сектор гостей та утихомирила аяксидів.
Незважаючи на усі заворушення матч Ліги Європи розпочали вчасно, а Аякс, як наслідок, переміг з рахунком 2:0.