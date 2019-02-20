Фанатам Олімпіакоса радять не використовувати символіку Спартака в Києві

Олімпіакос порадив своїм вболівальникам, які приїдуть до Києва на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Динамо, не використовувати символіку московського Спартака.

Олімпіакос на своєму офіційному сайті опублікував звернення до вболівальників, які поїдуть до Києва на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Динамо.

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Там описані організаційні моменти, а також рекомендації, чого не варто робити під час перебування в столиці України.

Один з пунктів – використання символіки московського Спартака. Фанати цих клубів разом із Црвеною Звездою утворили "Православне братство" і підтримують один одного на різних поєдинках, але при цьому російська команда є найпринциповішим суперником киян ще з часів СРСР.

Також фанатам не рекомендують вдягати атрибутику та одяг кольорів свого клубу і співати пісні на підтримку Олімпіакоса за межами НСК Олімпійський.

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