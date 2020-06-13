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"Фаната" Бока Хуніорс знайдено під час перебудови Сантьяго Бернабеу – тролінг року

17:48 150 Читать на русском
"Фаната" Бока Хуніорс знайдено під час перебудови Сантьяго Бернабеу – тролінг року
Фанати Рівер Плейт / Reuters

Сантьяго Бернабеу знову став місцем протистояння Рівер Плейта та Бока Хуніорс – цього разу лише у вигляді фанатського тролінгу.

Вболівальник Рівер Плейта скористався реконструкцією Сантьяго Бернабеу, аби пожартувати над одвічними ворогами з Бока Хуніорс у твіттері.

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Для цього, він накинув футболку Бока Хуніорс на знайденого скелета під час розкопок на мадридському стадіоні. Фанат підписав світлину: "Очікувано було знайдено в розкопках Бернабеу".

Зазначимо, що саме на Сантьяго Бернабеу відбувся фінал Кубка Лібертадорес 2018 між Рівер Плейтом та Бока Хуніорс. Перемогу здобув саме Рівер, обігравши принципового суперника із рахунком 3:1.

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Світ Сантьяго Бернабеу футбольні фанати Рівер Плейт Рівер Плейт Бока Хуніорс Бока Хуніорс
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