Матч 5-го дивізіону між Лененсе та Леальтад де Віллавічіоса не змогли дограти, оскільки під час поєдинку прожектор впав на трибуни, повідомляє Eldesmarque.

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Не обійшлось без трагедії – один із уболівальників помер у реанімації через травми, несумісні з життям. Ще один опинився у лікарні з травмою голови.

Причиною падіння став сильний вітер. За повідомленнями з Іспанії, спочатку на прожектор впав рекламний щит. Клуб Лененсе розпочав розслідування інциденту, а наступні матчі чемпіонату розпочнуться з хвилини мовчання.

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