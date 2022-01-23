Фанат з ножем увірвався на поле під час матчу – відео бразильського божевілля
Поєдинок між молодіжними командами Сан-Паулу і Палмейраса довелося зупиняти.
Під завісу зустрічі фанати "триколірних" почали відверто божеволіти.
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З трибун полетіли купи сміття, а кілька вболівальників вискочили на поле. У одного з них виявили ніж, який забрав арбітр. Молоді гравці Сан-Паулу самі намагалися заспокоїти порушників, і поєдинок таки вдалося завершити.
Додамо, що команди боролися за вихід у фінал Юніорського кубка штату. Палмейрас здобув мінімальну перемогу і тепер готується до битви із Сантосом.
Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд