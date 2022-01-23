Під завісу зустрічі фанати "триколірних" почали відверто божеволіти.

Атлетіко пережив пекло біля стадіону Реал Сосьєдада – вікна на автобусі розбили, довелося втручатися поліції

З трибун полетіли купи сміття, а кілька вболівальників вискочили на поле. У одного з них виявили ніж, який забрав арбітр. Молоді гравці Сан-Паулу самі намагалися заспокоїти порушників, і поєдинок таки вдалося завершити.

Додамо, що команди боролися за вихід у фінал Юніорського кубка штату. Палмейрас здобув мінімальну перемогу і тепер готується до битви із Сантосом.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд