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Фанат виграв у лотерею 183 мільйони євро та придбав улюблений клуб

13:42 1627 Читать на русском
Фанат виграв у лотерею 183 мільйони євро та придбав улюблений клуб
Гравці Партік Тісл / SNS

Колін Вейр – вболівальник шотландського Партік Тісл – дивним чином став акціонером свого улюбленого клубу.

Вболівальник Колін Вейр виграв у лотерею 183 млн євро та придбав на ці гроші шотландський клуб Партік Тісл, повідомляє BBC.

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71-річний фанат планує передати свої права власності (55%) фан-клубу Партік Тісл. Зазначається, що передача прав відбудеться не пізніше 30 березня 2020 року.

"Я вдячний більшості акціонерних товариств за роботу, щоб прокласти шлях для захоплюючої перспективи для фанатів Партік Тісл. Я буду стежити за тим, щоб довіра, яку вони мені надали, не була втрачена", – поділився Вейр в коментарі прес-службі клубу.

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Теги
футбольні курйози футбольні фанати Партік Тісл Партік Тісл Світ Шотландія
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