Фанат виграв у лотерею 183 мільйони євро та придбав улюблений клуб

Колін Вейр – вболівальник шотландського Партік Тісл – дивним чином став акціонером свого улюбленого клубу.

Вболівальник Колін Вейр виграв у лотерею 183 млн євро та придбав на ці гроші шотландський клуб Партік Тісл, повідомляє BBC.

Гравець юнацької команди Аякса шокує своїми габаритами – у 14 років він удвічі більший за своїх ровесників

71-річний фанат планує передати свої права власності (55%) фан-клубу Партік Тісл. Зазначається, що передача прав відбудеться не пізніше 30 березня 2020 року.

"Я вдячний більшості акціонерних товариств за роботу, щоб прокласти шлях для захоплюючої перспективи для фанатів Партік Тісл. Я буду стежити за тим, щоб довіра, яку вони мені надали, не була втрачена", – поділився Вейр в коментарі прес-службі клубу.

Звільнення Почеттіно – зрозумілий крок Тоттенхема, але ставка на Моурінью приголомшує