У мережі з’явилося відео за участю тренера Шахтаря Арди Турана.

Після того, як юний фанат Шахтаря зробив селфі з наставником "гірників", він вигукнув "Hala Madrid".

Турецький фахівець миттєво відреагував, намагаючись пояснити хлопцеві важливість поваги та попросив не вигукувати цього під час фотографій.

Варто зазначити, що раніше Туран виступав за Барселону, провівши 55 матчів, забивши 15 голів та оформивши 10 асистів.

