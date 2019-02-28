Фанат Роми, який відправив у кому вболівальника Ліверпуля, засуджений на 3,5 року

Вболівальник Роми отримав покарання за побиття Шона Кокса.

Королівський суд Престона визнав італійського вболівальника Роми Сімоне Мастреллі винним у нанесенні важких травм британському вболівальнику Ліверпуля Шону Коксу, повідомляє Sky Sports.

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Нагадаємо, 24 квітня минулого року відбулась сутичка між фанатами Ліверпуля та Роми перед матчем 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, у результаті чого Кокс отримав удар від Мастреллі та впав у кому.

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Британець пролежав у комі 3 місяці, але і надалі не може ходити та говорити. Мастреллі перебував під домашнім арештом в Італії з жовтня, а минулого місяця його екстрадували в Англію.