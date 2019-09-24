Фанат року за версією ФІФА – Сільвія Грекко, яка допомагає своєму сину з інвалідністю жити мрією про футбол

Неймовірна історія любові до футболу бразилійки Сільвії Грекко та її сина Ніколаса, які стали одними з головних учасників церемонії FIFA The Best-2019.

Мужня жінка здобула перемогу у номінації "Найкращий фанат 2019 року" за версією ФІФА.

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Сільвія підтримує захоплення свого сина Ніколаса, який народився на п'ять місяців раніше терміну і важив всього півкілограма. Хлопчик повністю втратив зір через порушення сітківки, також лікарі діагностували йому аутизм. Втім, мати-героїня не покинула свого сина – вона завжди водить його на домашні матчі улюбленого Палмейраса і коментує для хлопчака події на полі.

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"Я живу футболом з дитинства. Футбол присутній в моєму житті, в житті мого сина. Він змінює наші долі. Саме тому ми любимо мистецтво цієї гри", –наводить слова Грекко з церемонії офіційний сайт ФІФА.