Кріштіану Роналду змушений відбиватися від хейтерів навіть після переїзду на Близький Схід.

У п'ятницю Аль-Наср приймав найгіршу команду чемпіонату Саудівської Аравії – Аль-Батін. Зіркові господарі примудрилися програти перший тайм, а Роналду не забив у порожні ворота.

Рекорд Мбаппе і ювілейна 1000 Мессі у відеоогляді матчу ПСЖ – Нант – 4:2

У підтрибунному приміщенні на Кріша чекав ще один неприємний сюрприз. Його підстеріг юний фанат Мессі з криками: "Лео значно кращий за тебе". Вочевидь, Роналду був надто заклопотаний матчем, оскільки не звернув жодної уваги на провокатора і бурмотів: "Це ж легка гра, легка гра, чорт забирай!".

A kid told Ronaldo that Messi was the GOAT. Ronaldo wasn’t impressed pic.twitter.com/SZ1K609mnp — Football Transfers (@Transfersdotcom) March 5, 2023

Аль-Наср аж в компенсований час забив три м'ячі і вирвав перемогу, хоча й без особистих успіхів португальця. Наступного дня Мессі заб'є за ПСЖ, оформивши свою 1000 результативну дію в кар'єрі.

Роналду перервав результативну серію, не забивши в порожні ворота – Аль-Наср вигриз перемогу у найгіршої команди ліги