Фанат Манчестер Сіті отримав суворе покарання за расистські образи на адресу Стерлінга

Іспанія — 10 січ 7985
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Лунін покине Вальядолід – клуб знайшов заміну голкіперу збірної України, на якого претендують в Іспанії
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"Ганьба" та "На смітник!": Вальверде зробив шокуючий подарунок гравцям Барселони після Атлетіко – іспанські ЗМІ лютуютьІспанія — 10 січ 10805
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