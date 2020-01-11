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Фанат Манчестер Сіті отримав суворе покарання за расистські образи на адресу Стерлінга

06:30 168 Читать на русском
Фанат Манчестер Сіті отримав суворе покарання за расистські образи на адресу Стерлінга
Рахім Стерлінг / Sky Sports

Вболівальник Манчестер Сіті позбавлений права відвідувати матчі команди за расистські образи на адресу Рахіма Стерлінга.

58-річний чоловік вигукував расистські образи під час матчу Манчестер Сіта з Борнмутом у грудні 2018 року. У своє виправдання в суді чоловік заявив, що піддався емоціям і шкодує про те, що трапилося. Сам Стерлінг не чув образ, про це йому розповіли інші фанати.

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В результаті суд виніс вердикт про заборону відвідування футбольних матчів на 5 років і засудив вболівальника до 200 годин громадських робіт, інформує Sky Sports.

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Теги
Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Расизм у футболі
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