Півзахисник Борнмута Антуан Семеньо зазнав расистських образ під час матчу першого туру АПЛ проти Ліверпуля (2:4).

Поліція Мерсісайда на своєму офіційному сайті оголосила про арешт вболівальника Ліверпуля, який ображав Антуана Семеньо під час матчу між "червоними" і Борнмутом (4:2) в 1-му турі АПЛ. Інцидент стався в п'ятницю, 15 серпня, на Енфілд Роуд.

Поліція розслідує інцидент в матчі Ліверпуль – Борнмут: футболіст став жертвою расистських образ

Особа підозрюваного була встановлена, і його випровадили зі стадіону після отримання повідомлення.

Арешт відбувся в суботу, 16 серпня. Порушником порядку виявився 47-річний чоловік з Ліверпуля. Він взятий під варту для дачі показань. Раніше повідомлялося, що він пересувається на інвалідному візку.

