"Я хочу попросити вибачення перед Пайє. Пройшло 20 років з того часу, як я востаннє ходив на матч.

Фанати Ліона зірвали матч, кинувши пляшкою в голову Пайє – відео епізоду

Я не знаю, що сталося у мене в голові. Я не хотів цілитися у Дімітрі. Я намагався поцілити на поле, але не хотів у нього потрапити", – цитує вболівальника RMC Sport.

Нагадаємо, інцидент трапився на старті зустрічі, після чого арбітр забрав команди у роздягальні. З неадекватним фанатом одразу провели "виховну бесіду" ультрас Ліона, але Марсель все ж відмовився продовжувати гру.

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