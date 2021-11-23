Фанат Ліона розкаявся за те, що жбурнув пляшку в голову Пайє під час матчу
Вболівальник Ліона, який зірвав матч проти Марселя, постав перед судом.
"Я хочу попросити вибачення перед Пайє. Пройшло 20 років з того часу, як я востаннє ходив на матч.
Фанати Ліона зірвали матч, кинувши пляшкою в голову Пайє – відео епізоду
Я не знаю, що сталося у мене в голові. Я не хотів цілитися у Дімітрі. Я намагався поцілити на поле, але не хотів у нього потрапити", – цитує вболівальника RMC Sport.
Нагадаємо, інцидент трапився на старті зустрічі, після чого арбітр забрав команди у роздягальні. З неадекватним фанатом одразу провели "виховну бесіду" ультрас Ліона, але Марсель все ж відмовився продовжувати гру.
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