Під час поєдинку 1/16 Кубка Англії трапився неприємний епізод за участю вболівальника Лестера.

На 32-й хвилині підопічні Брендана Роджерса втретє виймали м'яч зі сітки. Один з фанатів не витримав і вибіг на футбольне поле.

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Молодий хлопець з кулаками накинувся на гравців Ноттінгема, які, нічого не підозрюючи, святкували взяття воріт. Стюарди ледь не одразу впіймали порушника і передали до рук поліції, яка його арештувала.

Disgraceful behaviour from this Leicester fan after Forest scored!



Give him a lifetime ban now! #FACup pic.twitter.com/m1yXyG2ucB — Footy Accumulators (@FootyAccums) February 6, 2022

Відреагував на дії вболівальника і Лестер. В офіційній заяві "лисиці" засудили дії хлопця, попросили вибачення і повідомили, що довічно заборонили йому відвідувати домашні та виїзні поєдинки команди у будь-якому турнірі.

До слова, матч завершився перемогою Ноттінгема із рахунком 4:1. В 1/8 фіналу Кубка Англії суперником "спритних дерев" буде Хаддерсфілд.

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