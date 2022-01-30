Фанат Фулхема помер на трибуні перед матчем Чемпіоншипа
09:36 - Читать на русском
Прикрий інцидент трапився незадовго до стартового свистка поєдинку Фулхем – Блекпул (1:1).
У вболівальнику Фулхема Пола Періша трапилась зупинка серця перед матчем з Блекпулом. Лікарі надали фанату першу допомогу та госпіталізували його. Поєдинок розпочався з 40-хвилинним запізненням.
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Попри усі старання медиків Пол помер у лікарні за кілька годин. Команди висловили співчуття рідним та близьким загиблого.
Після 28-ти турів Чемпіоншипа Фулхем залишається лідером турнірної таблиці, Блекпул – 14-й.
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