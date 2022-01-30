У вболівальнику Фулхема Пола Періша трапилась зупинка серця перед матчем з Блекпулом. Лікарі надали фанату першу допомогу та госпіталізували його. Поєдинок розпочався з 40-хвилинним запізненням.

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Попри усі старання медиків Пол помер у лікарні за кілька годин. Команди висловили співчуття рідним та близьким загиблого.

Після 28-ти турів Чемпіоншипа Фулхем залишається лідером турнірної таблиці, Блекпул – 14-й.

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