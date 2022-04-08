Норвежці трохи вийшли за рамки вихованості, святкуючи сенсаційну перемогу 2:1.

Наставник Буде-Глімт напав на тренера Роми після матчу – Пеллегріні повідомив деталі, поліція влаштувала допит

Після фінального свистка один з фанатів Буде-Глімт поцілив сніговою кулькою у нападника Роми Таммі Абрахама, який саме заходив до підтрибунки. Удар був несильним, тому зірка "вовків" стримав гнів і просто помахав кривднику пальцем.

Додамо, що 14 квітня Рома прийматиме заполярників на своєму стадіоні і матиме шанс помститися.

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