Фанат Буде-Глімт влучив сніговою кулькою у зірку Роми – відео курйозного моменту і реакції
Вболівальники Буде-Глімт влаштували Ромі гарячий прийом у домашньому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій.
Норвежці трохи вийшли за рамки вихованості, святкуючи сенсаційну перемогу 2:1.
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Після фінального свистка один з фанатів Буде-Глімт поцілив сніговою кулькою у нападника Роми Таммі Абрахама, який саме заходив до підтрибунки. Удар був несильним, тому зірка "вовків" стримав гнів і просто помахав кривднику пальцем.
Додамо, що 14 квітня Рома прийматиме заполярників на своєму стадіоні і матиме шанс помститися.
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