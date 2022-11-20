Вже з першого матчу на чемпіонаті світу Катар відчув на собі, як до нього ставляться іноземні фанати.

Організація ЧС-2022 супроводжувалася численними скандалами та порушеннями. Шейхи витратили немислимі гроші, аби створити привабливу картинку, але не все можна купити.

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Вже на старті матчу Катар – Еквадор арбітр не зарахував гол у ворота господарів. Рішення правильне, але без детальних повторів і фахових пояснень це встановити неможливо. Відтак, один із фанів Еквадору вибухнув гнівом. Він перебував на трибуні серед катарців і почав жестикулювати. Цілком зрозуміло, що йшлося про гроші, які катарці нібито заплатили, щоб не програти.

Еквадорцю наполегливо рекомендували "заткнутися". На щастя, за межі словесної сварки конфлікт не вийшов.

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