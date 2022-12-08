Відтоді як Александер Блессін був звільнений з посади головного тренера Дженоа, він мав змогу прочитати від колишніх підопічних багато цікавого про себе. Так, колишній голкіпер "грифонів" Федеріко Маркетті у своєму Instagram написав, що Блессін – "найфальшивіший і найпихатіший тренер у його довгій воротарській кар'єрі, який висміював генуезців з першого дня роботи в клубі".

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"Раджу тобі пройти стажування у Давиде Ніколи і навчитися тому, як потрібно керувати командою, щоб отримувати результати на полі. Ти відправив команду до Серії Б, яка могла врятуватися навіть із використанням твоїх безглуздих ідей", – написав Маркетті.

Блессін очолив Дженоа після звільнення Андрія Шевченка з генуезького клубу у січні 2022 року. Раніше він тренував бельгійський Остенде.

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