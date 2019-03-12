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Фалькао зізнався, в якому виді спорту хоче себе спробувати

16:26 296 Читать на русском
Фалькао зізнався, в якому виді спорту хоче себе спробувати
Радамель Фалькао / ФІФА

Форвард Монако Радамель Фалькао розповів, що хоче спробувати себе в іншому виді спорту.

"Я люблю бейсбол. Коли я був маленьким і жив у Венесуелі, регулярно грав з битою. Я часто говорю про це зі своєю дружиною. Після того як я завершу футбольну кар'єру, хочу спробувати свої сили в бейсболі, як Майкл Джордан. Нічого страшного, що він був баскетболістом. Я хочу бути першим, хто доб'ється успіху!", – цитує Фалькао France Football.

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Наразі Радамель разом із Монако веде боротьбу за виживання у французькій Лізі 1. Підопічні Леонарду Жардіма після 28 турів набрала 27 очок і перебуває на 16 позиції в турнірній таблиці.

Теги
Франція Радамель Фалькао Радамель Фалькао Монако Монако
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