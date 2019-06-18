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Фалькао: В усіх поразках Аргентини звинувачують Мессі, але таку ціну платиш за те, що ти найкращий гравець світу

10:18 356 Читать на русском
Фалькао: В усіх поразках Аргентини звинувачують Мессі, але таку ціну платиш за те, що ти найкращий гравець світу
Ліонель Мессі / AP

Нападник збірної Колумбії Радамель Фалькао заступився за капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі після очного матчу команд на Кубку Америки.

 

"Коли Мессі забиває, обов'язково питають: "Чому він не забив два голи?". Якщо він робить гольову передачу – кажуть, що міг би віддати більше асистів.

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Коли він добре грає, обов'язково скажуть, що просто захисники слабкі. Коли він забиває зі штрафного – кажуть, що просто стінку неправильно виставили. Якщо Аргентина програє – винен лише Мессі. Але таку ціну платиш за те, що ти найкращий гравець світу", – поділився Фалькао в коментарі Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Аргентина з Мессі у складі поступилась Колумбії (0:2) у рамках 1-го туру групового етапу Копа Амеріка.

Аргентина несподівано поступилася Колумбії у центральному матчі першого туру Копа Амеріка-2019

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