Фалькао: В усіх поразках Аргентини звинувачують Мессі, але таку ціну платиш за те, що ти найкращий гравець світу

Нападник збірної Колумбії Радамель Фалькао заступився за капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі після очного матчу команд на Кубку Америки.

"Коли Мессі забиває, обов'язково питають: "Чому він не забив два голи?". Якщо він робить гольову передачу – кажуть, що міг би віддати більше асистів.

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Коли він добре грає, обов'язково скажуть, що просто захисники слабкі. Коли він забиває зі штрафного – кажуть, що просто стінку неправильно виставили. Якщо Аргентина програє – винен лише Мессі. Але таку ціну платиш за те, що ти найкращий гравець світу", – поділився Фалькао в коментарі Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Аргентина з Мессі у складі поступилась Колумбії (0:2) у рамках 1-го туру групового етапу Копа Амеріка.

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