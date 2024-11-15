Після 15 років мандрів Європою іменитий нападник повернувся на батьківщину, підписавши контракт з Мільйонаріос. Фалькао вже 38 років, але майстерність нікуди не ділась.

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У матчі проти Чіко ветеран вийшов на заміну і більярдним ударом встановив рахунок 5:1. Цей гол виявився не тільки красивим, але й рекордним. Фалькао з 347-ма точними ударами став найрезультативнішим колумбійцем в історії, обійшовши Віктора Арістісабаля. Розслаблятися "Ель Тігре" не може, бо знизу підтискають чинні футболісти – Дайро Морено (343 голи) та Карлос Бакка (337). Вони також виступають у Колумбії, але за інші клуби.

Нагадаємо, Фалькао зробив собі ім'я в Рівер Плейт, після чого грав за низку європейських клубів (Порту, Атлетіко, Монако, МЮ, Челсі, Галатасарай та Райо Вальєкано). У футболці збірної Колумбії зіграв 105 матчів, оформивши 36 голів.

El gol con el que Radamel Falcao se convirtió en el máximo goleador colombiano de la historia. Grito N°347 ️pic.twitter.com/bdgr6NXfUi — VarskySports (@VarskySports) November 15, 2024

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