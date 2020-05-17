Фалькао розкритикував заборону обіймів під час святкувань голів

Нападник турецького Галатасарая і збірної Колумбії Радамель Фалькао поділився думками щодо нових обмежень у футболі, викликаних пандемією коронавірусу.

"Дивлячись на повернення футболу, ставлю собі питанням: чи існує причина, згідно якої після голів неприпустимі обійми?

Бундесліга запровадила тимчасові революційні зміни

Протягом всього матчу ми знаходимося в постійному контакті. Під час кутових захисники просто висять на тобі! У стінці теж всі стоять поруч", – написав Фалькао на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, напередодні, в рамках 26-го туру, свої виступи у Бундеслізі відновили німецькі футболісти. Рестарт турецької Суперліги, в якій виступає Фалькао, заплановано на 12-14 червня.

Борусія М здолала Айнтрахт, Герта розгромила Хоффенхайм, РБ Лейпциг врятувався від Фрайбурга: 26 тур Бундесліги, субота