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Фалькао розкритикував заборону обіймів під час святкувань голів

09:53 86 Читать на русском
Фалькао розкритикував заборону обіймів під час святкувань голів
Радамель Фалькао / Getty Images

Нападник турецького Галатасарая і збірної Колумбії Радамель Фалькао поділився думками щодо нових обмежень у футболі, викликаних пандемією коронавірусу.

"Дивлячись на повернення футболу, ставлю собі питанням: чи існує причина, згідно якої після голів неприпустимі обійми?

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Протягом всього матчу ми знаходимося в постійному контакті. Під час кутових захисники просто висять на тобі! У стінці теж всі стоять поруч", – написав Фалькао на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, напередодні, в рамках 26-го туру, свої виступи у Бундеслізі відновили німецькі футболісти. Рестарт турецької Суперліги, в якій виступає Фалькао, заплановано на 12-14 червня.

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Теги
коронавірус Світ Радамель Фалькао Радамель Фалькао Галатасарай Галатасарай Туреччина
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