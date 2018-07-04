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Фалькао: Робота арбітра під час матчу проти збірної Англії – це ганьба

08:16 868 Читать на русском
Фалькао: Робота арбітра під час матчу проти збірної Англії – це ганьба
Фалькао під час матчу проти збірної Англії / Фото: FIFA

Капітан збірної Колумбії оцінив дії арбітра у матчі 1/8 фіналу ЧС-2018 Колубія– Англія (1:1, по пенальті 3:4).

"Призначити на цей матч арбітра з США – дуже суперечливе рішення. Було багато суперечливих ситуацій, які суддя трактував на користь англійців. Він говорив на поле тільки англійською, тобто на одній мові зі збірною Англії.

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У будь-якій суперечливій ситуації він ставав на бік англійської збірної. Це ганьба",– цитує Фалькао La Vanguardia.

Відзначимо, на початку другого тайму матчу рефері поєдинку Гейгер призначив пенальті у ворота збірної Колумбії, який реалізував Харрі Кейн.

Нагадаємо, збірна Колумбії поступилась у серії пенальті Англії та вилетіла з Мундіалю.

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ЧС 20181/8 фіналу

Колумбія - Англія: Вівторок 03 липня 2018

Колумбія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англія
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ЧС 2018 Колумбія - Англія Радамель Фалькао Радамель Фалькао Колумбія Колумбія
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