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Фалькао офіційно представили фанатам Галатасарая: форвард увійшов у кураж від "вогняного" прийому

11:41 561 Читать на русском
Фалькао офіційно представили фанатам Галатасарая: форвард увійшов у кураж від "вогняного" прийому
Радамель Фалькао / Фото ФК Галатасарай

Новоспечений форвард Галатасарая Радамель Фалькао надовго запам'ятає свою першу появу на Тюрк Телеком Арені.

Десятки тисяч вболівальників Галатасарая зібрались на домашній арені клубу, щоб привітати зіркового нападника.

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Радамель Фалькао, з'явившись на полі, не приховував свого захвату від такого прийому. 33-річний колумбієць увійшов в кураж і почав підігрувати фанатами, змушуючи їх кричати своє ім'я голосніше.

Нагадаємо, Фалькао приєднався до табору турецького клубу, перейшовши з Монако, за який виступав з 2016 року.

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Відеоновини Галатасарай Галатасарай Монако Монако Туреччина Радамель Фалькао Радамель Фалькао
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