Фалькао офіційно представили фанатам Галатасарая: форвард увійшов у кураж від "вогняного" прийому

Новоспечений форвард Галатасарая Радамель Фалькао надовго запам'ятає свою першу появу на Тюрк Телеком Арені.

Десятки тисяч вболівальників Галатасарая зібрались на домашній арені клубу, щоб привітати зіркового нападника.

Фалькао перейшов у Галатасарай – також турки підписали двох гравців з АПЛ

Радамель Фалькао, з'явившись на полі, не приховував свого захвату від такого прийому. 33-річний колумбієць увійшов в кураж і почав підігрувати фанатами, змушуючи їх кричати своє ім'я голосніше.

Нагадаємо, Фалькао приєднався до табору турецького клубу, перейшовши з Монако, за який виступав з 2016 року.