Після завершення контракту з Райо Вальєкано Фалькао вирішив завершити свій європейський етап кар'єри, який почався влітку 2009 року. Тепер Радамель нарешті зможе зіграти на професійному рівні в рідній Колумбії.

Жирона оформила перший літній трансфер – учасник Євро підсилить команду українців у ЛЧ

Про підписання 38-річного форварда оголосив місцевий Мільйонаріос, контракт розрахований на шість місяців. Варто зауважити, що Фалькао грав за цей клуб ще дитино, пішов, коли йому було лише 13.

Першим професійним клубом Радамеля був аргентинський Рівер Плейт, звідки він перебрався до Порту. Далі в кар'єрі Фалькао мадридський Атлетіко, Манчестер Юнайтед, Челсі, Монако, Галатасарай і Райо Вальєкано.

Від роботи офіціантом до заявки на Євро-2024: "легіонер" підсиджує капітана ПСЖ – він шукав майбутню країну в Google