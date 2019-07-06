Фалькао може перейти в Галатасарай – турецький клуб вже розпочав перемовини

Колумбійський нападник Радамель Фалькао наступний сезон може розпочати у чемпіонаті Туреччини.

Нападник Монако Радамель Фалькао зацікавив Галатасарай, повідомляє L'Equipe. Турецький гранд вже розпочав переговори з французами про трансфер колумбійця.

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Нагадаємо, Фалькао ставав володарем Ліги Європи у складі Порту та Атлетіко, крім того, з "матрацниками" форвард здобував перемогу у Суперкубку УЄФА.

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До слова, у минулому сезоні Фалькао провів за Монако 39 поєдинків в усіх турнірах, де забив 16 голів та віддав 2 результативні передачі.