toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
АРГЕНТИНА - ЧИЛІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОПА АМЕРІКА-2019

Фалькао може перейти в Галатасарай – турецький клуб вже розпочав перемовини

6 липня 22:15 278 Читать на русском
Фалькао може перейти в Галатасарай – турецький клуб вже розпочав перемовини
Радамель Фалькао / Reuters

Колумбійський нападник Радамель Фалькао наступний сезон може розпочати у чемпіонаті Туреччини.

Нападник Монако Радамель Фалькао зацікавив Галатасарай, повідомляє L'Equipe. Турецький гранд вже розпочав переговори з французами про трансфер колумбійця.

Фалькао може приєднатись до команди Бекхема в МЛС

Нагадаємо, Фалькао ставав володарем Ліги Європи у складі Порту та Атлетіко, крім того, з "матрацниками" форвард здобував перемогу у Суперкубку УЄФА.

Монако хоче позбутися Фалькао – іспанські команди проявляють інтерес до форварда

До слова, у минулому сезоні Фалькао провів за Монако 39 поєдинків в усіх турнірах, де забив 16 голів та віддав 2 результативні передачі.

blog_ava
Бразилія – Перу: анонс фіналу Копа Амеріка-2019
08:00
1937
Теги
Трансфери Монако Монако Франція Туреччина Радамель Фалькао Радамель Фалькао Галатасарай Галатасарай
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
22
хв
Мадагаскар
19:00
ДР Конго
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук