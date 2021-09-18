Фалькао феєрично дебютував за Райо Вальєкано – мадридці влаштували погром
Райо Вальєкано спокійно переграв Хетафе у матчі 5-го туру Прімери. Усі результати ігрового дня – у цій новині на "Футбол 24".
Іспанія. Ла Ліга, 5 тур
Райо Вальєкано – Хетафе – 3:0
Голи: Трехо, 9 (пен.), Сісс, 78, Фалькао, 82
Нереалізований пенальті: Унал, 85
Атлетіко – Атлетік – 17:15
Ельче – Леванте – 19:30
Алавес – Осасуна – 22:00
Хетафе продовжує падати після відходу Хосе Бордаласа, який влітку перебрався до Валенсії. Команда Мічела пережила стартове пекло на Вальєкасі, хоча усе розпочиналося для гостей дуже перспективно – Унал вже на 2-й хвилині пробив зі штрафного у стійку. Однак, згодом "сині" отримали відразу два болючі ляпаси.
Спочатку рефері призначив неоднозначний пенальті за фол Джене. Тоголезець поклав руку на шию суперника, і цього виявилося достатньо для призначення пенальті. Трехо чітко розвів м'яч і воротаря по різних кутах. А ще через 5 хвилин Хетафе втратив Якуба Янкто через нещасний випадок. Чеський хавбек послизнувся на рівному місці та, швидше за все, вивихнув щиколотку.
В кінці матчу "бджоли" довели справу до розгрому. Оборона Хетафе банально посипалася. Спочатку відзначився Пате Сісс, а згодом ще й Радамель Фалькао, вийшовши на заміну, забив у прем'єрному матчі після повернення в Іспанію. Колумбійський форвард ефектно пробив під дальню стійку. Гості могли відквитати один м'яч, проте Унал не реалізував пенальті. Дімітрієвскі намертво зафіксував сферу. Райо набрав 7 пунктів і тимчасово піднявся на 7-му сходинку. Хетафе – останній (0 очок).