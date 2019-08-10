Фалькао близький до переходу в Галатасарай – турецький клуб цікавився Яремчуком

Нападник Монако Радамель Фалькао невдовзі має стати гравцем Галатасарая.

Колумбійський нападник Радамель Фалькао вже узгодив контракт з Галатасараєм, повідомляє журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Шира. Зазначається, що угода розрахована на 3 роки, а Фалькао отримуватиме 5 млн євро на рік.

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Сам форвард також прокоментував потенційний перехід: "Цікаво, як футбол живе в Туреччині. Це було б захоплюючою пригодою на даному етапі моєї кар'єри. Сподіваюся, трансфер буде оформлений якомога швидше. Є країни, де футбол живе особливим чином, як в Туреччині або Аргентині", – цитує Фалькао Le parisien.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Галатасарай розглядає варіант з придбанням українського нападника Гента Романа Яремчука, який останнім часом демонструє результативну гру.