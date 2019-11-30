Факундо Феррейру запропонували Сампдорії – генуезці стежили за форвардом ще в Шахтарі

Аргентинський нападник Факундо Феррейра може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

На керівництво Сампдорії вийшли агенти, які запропонували кілька варіантів посилення атаки. Зокрема, генуезцям порадили підписати колишнього форварда Шахтаря Факундо Феррейру, повідомляє Calciomercato.com.

Рома може орендувати Факундо Феррейру

Цікаво, що Сампдорія проявляла інтерес до Феррейри ще тоді, коли аргентинець виступав за Шахтар, але влітку 2018-го року футболіст прийняв рішення перебратися в Бенфіку. Однак вже через півроку вирушив у оренду в Еспаньйол, де виступає досі.

Раніше повідомлялося, що в послугах Феррейри також зацікавлена ​​Рома, яку очолює колишній головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека.

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