toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ ЗОРЯ - КАРПАТИ

Факундо Феррейру запропонували Сампдорії – генуезці стежили за форвардом ще в Шахтарі

14:08 116 Читать на русском
Факундо Феррейру запропонували Сампдорії – генуезці стежили за форвардом ще в Шахтарі
Факундо Феррейра / Getty images

Аргентинський нападник Факундо Феррейра може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

На керівництво Сампдорії вийшли агенти, які запропонували кілька варіантів посилення атаки. Зокрема, генуезцям порадили підписати колишнього форварда Шахтаря Факундо Феррейру, повідомляє Calciomercato.com.

Рома може орендувати Факундо Феррейру

Цікаво, що Сампдорія проявляла інтерес до Феррейри ще тоді, коли аргентинець виступав за Шахтар, але влітку 2018-го року футболіст прийняв рішення перебратися в Бенфіку. Однак вже через півроку вирушив у оренду в Еспаньйол, де виступає досі.

Раніше повідомлялося, що в послугах Феррейри також зацікавлена ​​Рома, яку очолює колишній головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека.

Ярмоленко спробує засмутити гранда, дебют Арсенала з новим тренером, екс-кумир знову в Мадриді – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Барселона вперше показала, що відбувалося в роздягальні після драматичного вильоту з Ліги чемпіонів від Ліверпуля
09:31
8522
Теги
Сампдорія Сампдорія Італія Факундо Феррейра Факундо Феррейра
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Зоря – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
    Україна — 08:002078 Зоря – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
4
год
:
14
хв
Баварія
19:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук