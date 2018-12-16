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Факундо Феррейра все ближчий до відходу з Бенфіки – клуб назвав ціну на екс-форварда Шахтаря

22:29 434 Читать на русском
Факундо Феррейра все ближчий до відходу з Бенфіки – клуб назвав ціну на екс-форварда Шахтаря
Більшість матчів Феррейра провів на "банці" Бенфіки

Екс-форвард Шахтаря, а нині нападник Бенфіки Факундо Феррейра, схоже, не затримається надовго у португальському клубі.

Факундо Феррейра незадоволений своїм становищем у Бенфіці та прагне покинути клуб, а "орли" не сильно і намагаються втримати форварда, повідомляє Record.

Факундо Феррейра може стати гравцем Олімпіакоса

За інформацією видання, клуб вже повісив на гравця цінник – 7 млн євро. Також керівництво португальського клубу не проти віддати екс-нападника Шахтаря в оренду, але лише з правом обов'язкового подальшого викупу.

В поточному сезоні чемпіонату Португалії 27-річний аргентинець провів лише три матчі, в яких відзначився одним голом.

Шахтар у Лізі чемпіонів 2018/19: Ісмаїлі на рівні Мбаппе, Тайсон крутіший за Неймара і зірок Барселони та Ман Сіті

Теги
Шахтар Шахтар Бенфіка Бенфіка Португалія Трансфери Факундо Феррейра Факундо Феррейра
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