Факундо Феррейра все ближчий до відходу з Бенфіки – клуб назвав ціну на екс-форварда Шахтаря

Екс-форвард Шахтаря, а нині нападник Бенфіки Факундо Феррейра, схоже, не затримається надовго у португальському клубі.

Факундо Феррейра незадоволений своїм становищем у Бенфіці та прагне покинути клуб, а "орли" не сильно і намагаються втримати форварда, повідомляє Record.

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За інформацією видання, клуб вже повісив на гравця цінник – 7 млн євро. Також керівництво португальського клубу не проти віддати екс-нападника Шахтаря в оренду, але лише з правом обов'язкового подальшого викупу.

В поточному сезоні чемпіонату Португалії 27-річний аргентинець провів лише три матчі, в яких відзначився одним голом.

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