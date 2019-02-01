Факундо Феррейра офіційно став гравцем Еспаньйола

Нападник Бенфіки Факундо Феррейра продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Феррейра перебрався в Еспаньйол на правах оренди і підписав контракт на 1,5 року, повідомляє прес служба іспанського клубу.

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Аргентинський нападник може замінити на Корнелья-Ель Прат Лео Баптістао, який перебрався в Китай.

Нагадаємо, що 27-річний Факундо Феррейра перейшов в Бенфіку влітку 2018 року на правах вільного агента, але заграти в португальському клубі не зміг. Раніше він виступав за донецький Шахтар.

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