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Факундо Феррейра може стати гравцем Олімпіакоса

13:43 83 Читать на русском
Факундо Феррейра може стати гравцем Олімпіакоса
Факундо Феррейра / Фото ФК Бенфіка

Екс-форвард Шахтаря, а нині нападник Бенфіки Факундо Феррейра може перебратись в чемпіонат Греції.

Керівництво Олімпіакоса розглядає можливість підсилення атакувальної ланки нападником Бенфіки Факундо Феррейрою, повідомляє Record.

Факундо Феррейра хоче покинути Бенфіку вже взимку

Сторони поки далекі від успішного трансферу, але зацікавленість з боку грецького клубу вже проявляється.

Варто відзначити, що раніше Феррейра сам заявляв про бажання покинути Бенфіку.

В поточному сезоні чемпіонату Португалії 27-річний аргентинець провів лише три матчі, в яких відзначився одним голом.

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Теги
Бенфіка Бенфіка Олімпіакос Олімпіакос Португалія Трансфери Факундо Феррейра Факундо Феррейра Шахтар Шахтар
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