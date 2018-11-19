Факундо Феррейра може покинути Бенфіку

Екс-форвард Шахтаря Факундо Феррейра може піти з Бенфіки вже під час першого сезону тут.

Лісабонська Бенфіка у своєму розпрядженні має 4 центрфорвардів, але грає лише один. Так, за інформацією A Bola, клуб планує продати або віддати в оренду Харіса Сеферовіча, Ніколаса Кастілью та Факундо Феррейру.

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Як повідомляє джерело, найбільше шансів покинути Да Луш у аргентинського екс-форварда Шахтаря. Бенфіка готова віддати гравця в оренду лише у випадку, якщо клуб, який його бере, готовий виплачувати зарплату.

Головними претендентами на Феррейру називають клуби з Китаю. У складі Бенфіки футболіст відіграв 7 матчів за забив 1 гол.

Нагадаємо, з 2013 по 2018 року Факундо виступав у складі донецького Шахтаря, з яким тричі став чемпіоном України, а також двічі вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів.

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