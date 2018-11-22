Факундо Феррейра зацікавив Галатасарай та 4 італійські клуби

Екс-нападник Шахтаря, який зараз виступає за Бенфіку, Факундо Феррейра, ймовірно, взимку покине португальську команду.

Бенфіка намагається продати Феррейру через його високу зарплатню – близько 4 мільйонів євро та низьку результативність. Екс-нападник Шахтаря зіграв 7 матчів та забив 1 гол цього сезону.

Факундо Феррейра може покинути Бенфіку

Головний тренер Галатасараю Фатіх Терім попросив керівництво клубу зробити все, аби трансфер аргентинця у турецький гранд відбувся вже взимку.

Окрім Галатасарая на 27-річного форварда претендують 4 італійські клуби – Фіорентина, Сампдорія, Болонья та Торіно, повідомляє португальське видання СМjornal.

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Нагадаємо, з 2013 по 2018 року Факундо виступав у складі донецького Шахтаря, з яким тричі став чемпіоном України, а також двічі вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів.