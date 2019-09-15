Факундо Феррейра допоміг Еспаньйолу переграти Ейбар: 4-й тур Прімери, матчі неділі

Відбулись чергові матчі 4-го туру іспанської Прімери.

У 4-му турі Прімери Еспаньйол здолав Ейбар та покинув зону вильоту. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/2020, 4-й тур

Ейбар – Еспаньйол – 1:2

Голи: Раміс, 58 – Феррейра, 77, Гранеро, 79

Вилучення: Налдо, 90+2 (Еспаньйол)

Алавес – Севілья – початок матчу о 15:00

Сельта – Гранада – початок матчу о 17:00

Вальядолід – Осасуна – початок матчу о 19:30

Бетіс – Хетафе – початок матчу о 22:00

У першому матчі неділі чемпіонату Іспанії Ейбар приймав Еспаньйол. Команди не потішили вболівальників небезпечними моментами у першому таймі, про що, зокрема, свідчила статистика ударів у площину воріт – 0:0. У другій половині перший влучний постріл від господарів став гольовим! Орельяна класно навісив зі штрафного, а Раміс головою переправив м'яч у ворота – 1:0. Втім, гості зуміли відігратись завдяки голу екс-гірника Факундо Феррейри на 76-й, а за три хвилини Гранеро, який вийшов на заміну того ж таки Феррейри, вивів Еспаньйол уперед! У підсумку битву аутсайдерів виграли гості й покинули зону вильоту, натомість Ейбар опустився на 19-е місце.

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