"Мені сумно, бо я думаю, що моя робота в Челсі ще не була закінчена. У мене були фантастичні стосунки із гравцями. Ми мали фантастичні стосунки з усім персоналом.

Сварки через Роналду, схема на 11 польових і мовчанка в літаку – відомі деталі розриву Тухеля зі спадкоємцем Абрамовича

Ми подолали неймовірно складний час зміни власника, коли потрапили під санкції уряду Великобританії. Ще раніше у нас був COVID-19. Все це було досить вимогливо, але також дуже пов'язувало нас. Ми пережили це разом, і я налаштовувався на довгострокову перспективу. Я був готовий пройти довгий шлях, бо почувався щасливим. Втім, нові власники мали іншу ідею, і її довелося прийняти", – заявив Тухель в інтерв'ю The Hindu.

Нагадаємо, німець за півтора року роботи з лондонцями завоював три трофеї – Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. Сезон 2022/23 розпочався для Челсі провально, тому новий власник клубу Тодд Бьолі вирішив замінити Тухеля на Грема Поттера.

Мілан розбив Зальцбург і вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів, Бенфіка дивом зіпсувала перспективи ПСЖ в 1/8 фіналу