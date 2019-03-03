Карпати – Львів: Фабрі назвав причини поразки "зелено-білих"

Головний тренер Карпат Фабрі Гонсалес прокоментував поразку від Львова.

"У першу чергу хочу привітати Львів з перемогою. Щодо гри, на мою думку, ми просто подарували супернику перший тайм. Він був просто катастрофічний. На перший тайм ми вийшли повністю розгубленими.

Карпати – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Нам забракло правильного відношення та правильної поведінки футболістів. Тому ми й програли. Не можу сказати, що суперник створив щось надзвичайне. У другій половині ми виглядали краще, була більша інтенсивність гри. Ми створили гольові моменти, але, на жаль, не змогли довести гру навіть до нічиєї.

Я, як тренер, засмучений, що ми програли. Я думаю, що матчі, де присутнє таке суперництво змушують футболістів по особливому налаштовуватись на гру. Думаю, Львів вийшов більш мотивований на перший тайм. Вони дуже добре розмістилися на полі, надійно зіграли в обороні. У другому таймі ми боролися і намагалися виправити ті помилки, яких допустились у першій половині матчу", – цитує Фабрі офіційний сайт Карпат.

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