Фабрі: Хочу почати в Карпатах все з нуля

Носпечений настаник Карпат Фабрісіано Гонсалес розповів про свою ігрову філософію.

"Хочу почати у Львові все з нуля. Якщо вести мову про нашу спільну роботу з футболістами, то вона також почнеться з самого початку. Для нас на першому місці стоятиме команда. Всі футболісти даватимуть найкраще, щоб посприяти команді.

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Не сумнівайтеся, кожен матиме шанс. Хочемо, щоб усі це усвідомлювали і були прихильниками цих ідей. Наш тренерський штаб буде нав’язувати ту модель гри, яку вважатиме доречною. Кожен гравець має віддати частинку себе.

Мене можна назвати тренером-тактиком. Кожен чемпіонат є особливим і потребує окремого підходу. Футбол – він ось тут, в голові. Мусимо підготувати гравців психологічно. Завжди кажу, що передусім треба тренувати голову.

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Я знайомий з футболістами Карпат завдяки відеонарізкам, які детально переглядав. Нам потрібен час, хоча певну аналітику ми вже провели. Треба подивитися, як наші підопічні адаптуються до вимог. Мусимо зрозуміти, яка схема гри буде зручною для футболістів. Сподіваюся, що нам посприяють збори в Туреччині – 15 днів роботи, згодом 3 дні перерви, а тоді другий етап.

Карпати володіють хорошою інфраструктурою і вона є загалом співвідносною з тією, яка існує в європейському футболі. Робота з юними футболістами цього потребує. Я є тренером, якому подобається тактика і робота з молодими талантами", – цитує Фабрі офіційний сайт Карпат.

Змінив понад 25 клубів, втрачав роботу після 3 матчів. Фабрі – новий наставник Карпат, з яким у них "ідеальний союз"