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Фабрісіано Гонсалес став новим головним тренером Карпат

18:22 3856 Читать на русском
Фабрісіано Гонсалес став новим головним тренером Карпат
Фабрісіано Гонсалес / фото: ФК Карпати

Карпати оголосили про призначення іспанського фахівця Фабрісіано Гонсалеса головним тренером.

Новим наставником львів'ян став 63-річний іспанський фахівець Фабрісіано Гонсалес, повідомляє прес-служба Карпат. Контракт з тренером підписано на 2,5 року.

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До тренерського штабу іспанця увійдуть Пабло Вільяр Феррейро, Олександр Чижевський, Богдан Стронціцький та Павло Сіренко.

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Раніше Фабрісіано працював у таких клубах: Луго, Ельче, Мурсія, Алавес, Альмерія, Расінг, Гранада, Панатінаїкос.

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