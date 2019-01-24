Фабрі Гонсалес прокоментував свій дебют у Карпатах

Головний тренер Карпат Фабрі Гонсалес прокоментував свій дебютний матч на чолі львівської команди проти Септемврі.

"Цей матч став першим для мене в якості головного тренера Карпат. Але я б не став розглядати його в якості персонального дебюту. Вважаю, що гра стала успішною для всієї команди. Так, у нас було обмаль часу, ми лише приступили до роботи, але попри це не можна не відзначити досить пристойний рівень гри, продемонстрований нашою командою. Завжди добре починати з перемоги – це закладає фундамент для подальшої роботи.

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На кожен з таймів ми використовували різні тактичні схеми. Це нормально, адже треба переглянути гравців в різних умовах, щоб мати чітке уявлення про майбутнє. Я можу сказати, що задоволений стартом нашої роботи. Особливо відзначу загальне ставлення команди до своїх обов’язків.

Можу сказати, що гравці дуже відповідально підходять до роботи. Впевнений, що нам вдасться виконати все заплановане, адже мене тішить готовність футболістів, всіх без виключення. Вони розуміють, що буде важко, що на них чекає багато нового. Мені дуже подобається наша молодь, я вважаю, що в таборі нашої команди перебуває чимало перспективних хлопців, зокрема, гравців збірних України, у яких горять очі. Оце велике бажання себе проявити, а також пристойні фізичні та технічні навички мають дозволити їм прогресувати і в тактичному плані", – цитує Фабрі Гонсалеса офіційний сайт Карпат.

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