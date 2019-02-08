Фабрі Гонсалес: Кардинальних змін в тактиці Карпат чекати не варто

Головний тренер Карпат Фабрісіано Гонсалес розповів про перший зимовий тренувальний збір Карпат.

"В організаційному аспекті, здавалося, що під час січневого збору в Туреччині ніяких проблем не повинно виникнути. Ми були забезпечені відмінними умовами для проживання, гідними спаринг-партнерами, якісним полем для занять. Однак, на жаль, гостинним господарям не вдалося домовитися, як кажуть, з небесною канцелярією і через рясні дощі ми не змогли провести 4-5 тренувань на трав'яному газоні. Звичайно, цей збій затьмарив наше перебування в Анталії.

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У мене взагалі не було претензій до футболістів. Ми закладали фундамент і я був дуже задоволений ставленням ветеранів і молоді до виконання своїх обов'язків. Всі старалися, не шкодували себе на тренуваннях і в контрольних матчах.

Звичайно, у кожного тренера є улюблена модель гри. Я не виняток. Однак тут дуже багато що залежить не тільки від мого бажання, але і підбору виконавців, чи готові вони до цієї схеми. Тому в Карпатах якихось кардинальних змін в тактиці чекати не варто. Поки йде процес адаптації тренера і гравців, чи можуть вони впроваджувати на практиці те, над чим раніше не працювали? І потрібен час, щоб від цього взаєморозуміння отримувати дивіденди.

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Ми ще тільки на середині шляху. Роботи виконано відсотків на сорок, але попереду ще другий, найважливіший етап підготовки. Він буде вже більш специфічним, прагматичним, без експериментів. Найближчим часом будемо награвати той склад, який і буде задіяний в Прем'єр-лізі і в розіграші Кубка України. Сподіваюся, що нові випробування зустрінемо у всеозброєнні", – цитує Гонсалеса Команда 1.