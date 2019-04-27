toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ІНТЕР - ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА

Фабрі: Федецького більше не буде в першій команді Карпат

27 квітня 23:09 1083 Читать на русском
Фабрі: Федецького більше не буде в першій команді Карпат
Артем Федецький / ФК Карпати

Наставник Карпат Фабрі Гонсалес розповів про ситуацію з екс-капітаном "левів" Артемом Федецьким.

9’ Геннадій Пасіч
83’ Максим Дегтярьов
84’ Матар Дійє
 
Франціско Ді Франко 36’
Крістіан Понде 54’
9’ Геннадій Пасіч
36’ Франціско Ді Франко
54’ Крістіан Понде
83’ Максим Дегтярьов
84’ Матар Дійє

Нагадаємо, раніше віце-президент Карпат Олег Смалійчук розповів, що Артем Федецький переведений у молодіжну команду. В першій частині сезону 34-річний захисник, контракт якого завершується цього літа, провів 13 поєдинків.

Відзначимо, що після поразки Карпат від Олімпіка фанати "зелено-білих" висловили обурення грою деяких футболістів.

"Ми завалимося в роздягальню, дамо їм п**ди", – обурені фани Карпат поговорили з гравцями після поразки Олімпіку (18+)

"Клуб прийняв рішення, що Федецького в першій команді більше не буде. Це рішення клубу. Саме клубу, а не тренерського штабу. У свою чергу тренерський штаб з цим рішенням солідарний. А взагалі не розумію до чого зараз це питання", – цитує Фабрі офіційний сайт Олімпіка.

Володарі Кубка УЄФА та українські збірники – команда гравців УПЛ, які влітку 2019-го можуть стати вільними агентами

Теги
Артем Федецький Артем Федецький Карпати Карпати Фабрісіано Гонсалес Фабрісіано Гонсалес Олімпік - Карпати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
51
хв
Валенсія
13:00
Ейбар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук