Фабрі: Федецького більше не буде в першій команді Карпат

Наставник Карпат Фабрі Гонсалес розповів про ситуацію з екс-капітаном "левів" Артемом Федецьким.

Нагадаємо, раніше віце-президент Карпат Олег Смалійчук розповів, що Артем Федецький переведений у молодіжну команду. В першій частині сезону 34-річний захисник, контракт якого завершується цього літа, провів 13 поєдинків.

Відзначимо, що після поразки Карпат від Олімпіка фанати "зелено-білих" висловили обурення грою деяких футболістів.

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"Клуб прийняв рішення, що Федецького в першій команді більше не буде. Це рішення клубу. Саме клубу, а не тренерського штабу. У свою чергу тренерський штаб з цим рішенням солідарний. А взагалі не розумію до чого зараз це питання", – цитує Фабрі офіційний сайт Олімпіка.

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