Фабрі: Чиєїсь допомоги в іграх цього чемпіонату Шахтар не потребує

Головний тренер Карпат Фабрі Гонсалес поділився враженнями після поразки від Шахтаря в матчі 21-го туру УПЛ.

"Заслужена поразка, тут нічого обгрунтовувати. Шахтар – гарна команда, яка за рівнем значно вище. Можливо, матчі чемпіонату для "гірників" як підготовка до європейських турнірів.

Тому я вважаю, що їм не потрібна нічия допомога. Однак сьогодні були люди, що їм допомагали. У жодному разі не пояснюю цим нашу поразку, просто багато рішень, на мій погляд, були не такими, якими мають бути. Чиєїсь допомоги в іграх цього чемпіонату Шахтар не потребує.

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Усі ви знаєте, що Швед – один з найкращих бомбардирів УПЛ. Ми приїхали з чотирма втратами: Кучинський, Папа Гуйє, Швед і Кльоц. Останнього нам бракувало в опорній зоні. Для нас це чотири ключові фігури, і їхня відсутність була відчутною. Ми намагались продемонструвати свій футбол, певним чином "приспати" дії суперника й уповільнити гру, однак швидкий гол зламав наш задум.

Хочу сказати, що для нас чемпіонат починається зараз, у наступному матчі вдома з Маріуполем. Далі в нас 10 поєдинків другого етапу: там мусимо продемонструвати, що можемо боротися і вміємо грати. Варто підняти голову після такої поразки.

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Ми повинні бути готові дати відсіч. Спробуємо відновити гравців, які випали. Перед наступним туром у нас чергова втрата – Онгла. Це несправедливе вилучення, власне, саме це я мав на увазі вище. Гольовий штрафний, на мій погляд, теж вигаданий. Якщо там був фол, тоді вже було й два пенальті. Звідси мої слова про те, що Шахтар не потребує нічиєї допомоги", – цитує Фабрі прес-служба "гірників".