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Фабрегас зацікавив Монако

11:13 82 Читать на русском
Фабрегас зацікавив Монако
Сеск Фабрегас / Reuters

Півзахисник лондонського Челсі Сеск Фабрегас потрапив до сфери зацікавлень Монако.

Монегаски мають намір взимку підписати досвідченого іспанця, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією видання, тренерський штаб Монако на чолі з Тьєррі Анрі хоче підсилити центр поля в найближче трансферне вікно. Фабрегас не має ігрової практики на Стемфорд Брідж, тому Челсі не чинитиме перепон можливому трансферу.

Упродовж тривалого часу хавбеком цікавився італійський Мілан, однак "россонері" ніяк не можуть дійти згоди щодо трансферної вартості Сеска. Натомість перевагою "червоно-білих" є податкові пільги в князівстві, що дозволить задовольнити фінансові вимоги півзахисника.

У сезоні 2018/19 Сеск Фабрегас провів 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас Челсі Челсі Монако Монако Франція Трансфери Челсі
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