Фабрегас зацікавив Монако

Півзахисник лондонського Челсі Сеск Фабрегас потрапив до сфери зацікавлень Монако.

Монегаски мають намір взимку підписати досвідченого іспанця, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Азар може піти в Реал в обмін на зіркового хавбека, – ЗМІ

За інформацією видання, тренерський штаб Монако на чолі з Тьєррі Анрі хоче підсилити центр поля в найближче трансферне вікно. Фабрегас не має ігрової практики на Стемфорд Брідж, тому Челсі не чинитиме перепон можливому трансферу.

Упродовж тривалого часу хавбеком цікавився італійський Мілан, однак "россонері" ніяк не можуть дійти згоди щодо трансферної вартості Сеска. Натомість перевагою "червоно-білих" є податкові пільги в князівстві, що дозволить задовольнити фінансові вимоги півзахисника.

У сезоні 2018/19 Сеск Фабрегас провів 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

Іронічний дебют Сульшера в МЮ, дербі двох Борусій, Баварія проекзаменує суперника Шахтаря: топ-5 матчів євровікенду