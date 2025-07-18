Комо офіційно оголосив про трансфер аргентинського таланта Максімо Перроне з Манчестер Сіті. Гравець підписав контракт до 2029 року – сума трансферу склала 15 мільйонів євро.

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Угода також включає 30% від суми наступного продажу футболіста та опцію зворотного викупу.

Аргентинець приєднався до Сіті у січні 2023-го з Велес Сарсфілд, а минулий сезон провів в оренді у Комо, де зіграв 26 матчів.

"Ми раді вітати Максі на постійній основі. Він швидко адаптувався, зрозумів наш стиль і став важливою фігурою", – прокоментував трансфер головний тренер Комо Сеск Фабрегас.

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