Недовге перебування гравця збірної Англії Деле Аллі в Комо, куди він перейшов взимку, добігає кінця. Він більше не входить в плани Сеска Фабрегаса і тренується з іншими гравцями, на яких тренер більше не розраховує.

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Приєднавшись до команди з надією на відновлення колишньої форми, Аллі тренується індивідуально. Як інформує GdS, Деле роздумує над завершенням кар'єри.

Востаннє він виходив на поле 15 березня, майже п'ять місяців тому, в матчі проти Мілана. Аллі вийшов на заміну на 81-й хвилині, а через 10 хвилин він брутально сфолив і отримав заслужену червону картку. Екс-партнер по Тоттенхему Кайл Уокер, який виступав за Мілан, намагався вмовити суддю скасувати червону, але марно.

З того часу він більше не грав, а постійні м'язові проблеми заважали йому повернутися на поле. Керівництво клубу вирішило зосередити зусилля на молодих, більш фізично підготовлених гравцях.

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