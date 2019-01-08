Фабрегас узгодив деталі контракту з Монако – залишилось дочекатись "зеленого світла" від Челсі

Монако домовився з хавбеком Сеском Фабрегасом про особистий контракт, тепер рішення за лондонським Челсі.

Сеск Фабрегас та Монако узгодили контракт на 3,5 роки, повідомляє Sky Sports. Проте, Челсі не відпустить іспанця до князівства, поки не знайде йому заміну.

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За інформацією джерела, на місце вихованця Барселони прийдуть одразу двоє хавбеків – Ніколо Барелла з Кальярі та Леандро Паредес з Зеніта. "Сині" запропонували сардинцям суму, від якої ті не зможуть відмовитись.

Фабрегас перейшов у Челсі з Барселони влітку 2014 року і за цей час встиг двічі виграти АПЛ, а також по одному разу Кубок Англії та Кубок ліги.

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