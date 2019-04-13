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"Тренер прийшов в команду з гравцем, до якого він ставиться, як до сина", – Фабрегас розкрив причину відходу з Челсі

22:53 14 Читать на русском
"Тренер прийшов в команду з гравцем, до якого він ставиться, як до сина", – Фабрегас розкрив причину відходу з Челсі
Cеск Фабрегас / AFP

Хавбек Монако Сеск Фабрегас покинув клуб через наставника Челсі Мауріціо Саррі.

"Я міг продовжити контракт з Челсі, в мене була можливість залишитися, але новий тренер прийшов в команду з гравцем, до якого він ставиться, як до власного сина.

Саррі: Я ще в серпні сказав Дрінквотеру, що він не підходить під мій стиль гри, не знаю, чому він вирішив залишитись

Мені було складно грати у кожному матчі, а це саме те, що я хочу робити. Я люблю футбол. Не можу відчувати радість від того, що просто граю за Челсі.

З якихось причин я не міг виходити на поле в кожній грі, навіть якщо був найкращим. Те саме стосується інших футболістів Челсі. Тому я вирішив приєднатися до іншого проекту", – передає слова Фабрегаса Goal.

Зазначимо, що під час зимового трансферного вікна Фабрегас перейшов із Челсі в Монако. Влітку минулого року лондонський клуб очолив Мауріціо Саррі, який відразу запросив у команду Жоржінью, з яким італієць працював у Наполі.

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