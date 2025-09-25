Кубок Італії, 2-й раунд

Парма – Спеція – 2:2 (по пенальті – 4:3)

Голи: Брічгі, 26, Пеллегріно, 45+1 – Ауреліо, 44, Лападула, 82

Вилучений: Плікко, 76 (Парма)

Верона – Венеція – 0:0 (по пенальті – 4:5)

Комо – Сассуоло – 3:0

Голи: Родрігес, 2, 41, Дувікас, 24

Комо присвятив перемогу в Кубку Італії всім жителям свого регіону, який постраждав від повені. Ще перед грою клуб дав зрозуміти, що перерахує весь виторг від проданих квитків на підтримку місцевої громади. Команда Сеска Фабрегаса не мала права виступити погано в такий день – тому Комо вирішив долю зустрічі ще до перерви. Сассуоло під керівництвом чемпіона світу Фабіо Гроссо не зміг чинити опір.

Парма, граючи напівосновним складом, все ж зуміла пройти Спецію попри те, що догравала матч вдесятьох. Форвард Спеції Джанлука Лападула вийшов на заміну і на 82-й хвилині зрівняв рахунок, перевівши гру в серію пенальті. Але сам же в цій серії не забив свій 11-метровий. Ще один пенальті не зміг реалізувати Солері, тоді як у Парми схибив тільки Чіркаті.

