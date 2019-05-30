Фабрегас прокоментував потенційний перехід Азара в Реал

Колишній одноклубник Едена Азара Сеск Фабрегас вважає, що бельгієць досягнув свого максимуму в Челсі.

"На жаль, я не думаю, що Челсі зараз може дати йому все, на що він заслуговує. З точки зору потенційного виграшу всіх нагород, і навіть якщо говорити про "Золотий м'яч". Я знаю, він говорить, що не думає про це, але в глибині душі він мріє. Він дуже хоче виграти Лігу чемпіонів.

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Я думаю, що зараз в Челсі він досяг максимуму, і він може піднятися набагато вище цього максимуму в такому клубі, як Реал, тому що ці клуби – Реал, Барселона, а тепер і Манчестер Сіті, Баварія – вони завжди повертаються на високий рівень.

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У Реала був жахливий сезон, але вони повернуться. Ніяких сумнівів", – передає слова Фабрегаса BT Sport.