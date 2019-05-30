toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЧЕЛСІ - АРСЕНАЛ ЗБІРНА УКРАЇНИ ОЛЕКСАНДРІЯ - ДИНАМО

Фабрегас прокоментував потенційний перехід Азара в Реал

10:49 43 Читать на русском
Фабрегас прокоментував потенційний перехід Азара в Реал
Еден Азар / Соцмережі

Колишній одноклубник Едена Азара Сеск Фабрегас вважає, що бельгієць досягнув свого максимуму в Челсі.

"На жаль, я не думаю, що Челсі зараз може дати йому все, на що він заслуговує. З точки зору потенційного виграшу всіх нагород, і навіть якщо говорити про "Золотий м'яч". Я знаю, він говорить, що не думає про це, але в глибині душі він мріє. Він дуже хоче виграти Лігу чемпіонів.

Канте – про відхід Азара: Ми можемо тільки побажати йому всього найкращого

Я думаю, що зараз в Челсі він досяг максимуму, і він може піднятися набагато вище цього максимуму в такому клубі, як Реал, тому що ці клуби – Реал, Барселона, а тепер і Манчестер Сіті, Баварія – вони завжди повертаються на високий рівень.

Азар – про тріумф у Лізі Європи: Моя остання місія в Челсі – виконана, настав час для нового виклику

У Реала був жахливий сезон, але вони повернуться. Ніяких сумнівів", – передає слова Фабрегаса BT Sport.

blog_ava
Челсі зрівнявся з Манчестер Юнайтед за кількістю євротрофеїв – попереду лише один англійський клуб
06:00
2001
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга Європи Трансфери Реал Мадрид Трансфери Челсі Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
1
хв
Маріуполь
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук